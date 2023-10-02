Ловчев считает, что «Спартаку» не стоит отправлять Абаскаля в отставку

Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что руководство красно-белых не должно увольнять Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

Ранее столичный клуб крупно уступил «Крыльям Советов» (0:4) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Почему его нужно увольнять? До этого он выиграл в трёх матчах. Сейчас времена, что две игры проиграл - и тренеру говорят «до свидания», хотя еще недавно ему кричали «ура». Абаскаль еще довольно молодой человек, он учится, в том числе и на своих ошибках», - приводит слова Ловчева ТАСС.

После десяти проведённых туров РПЛ «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре подопечные Абаскаля дома примут ЦСКА (8 октября).