ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Орлов призвал назначить Бонгонда капитаном «Спартака»

Конголезец пополнил состав красно-белых минувшим летом.
02 октября 2023 19:36
автор: Виталий Стопин

Известный спортивный журналист комментатор Геннадий Орлов высказался о кандидатах на роль капитана московского «Спартака». Георгий Джикия, носивший капитанскую повязку на протяжении последних сезонов, потерял место в основном составе красно-белых.

«Кого ставить капитаном „Спартака“, если не Зобнина? Вот Бонгонда играет хорошо —дайте ему повязку. Какая разница, новичок он или нет? Надо её давать тому, кто лучше всех играет. Этот игрок своим авторитетом заслуживает того, чтобы быть капитаном команды.

Промес? Думаю, у него нет авторитета. Мы же не знаем, как игроки у нему относятся из-за его поведения. Капитан — это лидер на тренировках, до матча и после него. Помните Тихонова и Титова?» — заявил Орлов в эфире радио «Зенит».

Накануне, 1 октября, «Спартак» в выездном матче 10-го тура РПЛ с разгромным счётом уступил в Самаре «Крыльям Советов» (0:4). Подопечные Гильермо Абаскаля в 10 матчах набрали 16 очков и располагаются на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

источник: Радио «Зенит»
Зырянов рассказал о своих главных ошибках в футбольной карьере
Игрока поделился своими переживаниями.
02.10.2023 19:48
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Ловчев считает, что «Спартаку» не стоит отправлять Абаскаля в отставку
В воскресенье, 1 октября, московская команда потерпела разгромное поражение от «Крыльев Советов».
02.10.2023 19:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Кокорина ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в сборную России
Агент Кокорина ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в сборную России
В понедельник, 2 октября, определились 29 футболистов национальной команды на октябрьский сбор.
02.10.2023 19:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сазонов дебютирует в стартовом составе «Торино» в матче против «Вероны»
Встреча состоится сегодня, 2 октября.
02.10.2023 19:04
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Глава департамента судейства РФС будет работать на матче «Шахтёра» в игровой день Кубка России
Встреча состоится 4 октября в Бельгии.
02.10.2023 18:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Канчельскис посоветовал «Спартаку» назначить Мостового главным тренером после увольнения Абаскаля
Бывший игрок сборной России в настоящий момент проходит обучение на тренера.
02.10.2023 18:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Харин, имеющий гражданство Эстонии, высказался о вызове в сборную России
Футболист приглашен для участия в товарищеских матчах.
02.10.2023 18:47
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.