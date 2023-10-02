Орлов призвал назначить Бонгонда капитаном «Спартака»

Известный спортивный журналист комментатор Геннадий Орлов высказался о кандидатах на роль капитана московского «Спартака». Георгий Джикия, носивший капитанскую повязку на протяжении последних сезонов, потерял место в основном составе красно-белых.

«Кого ставить капитаном „Спартака“, если не Зобнина? Вот Бонгонда играет хорошо —дайте ему повязку. Какая разница, новичок он или нет? Надо её давать тому, кто лучше всех играет. Этот игрок своим авторитетом заслуживает того, чтобы быть капитаном команды.

Промес? Думаю, у него нет авторитета. Мы же не знаем, как игроки у нему относятся из-за его поведения. Капитан — это лидер на тренировках, до матча и после него. Помните Тихонова и Титова?» — заявил Орлов в эфире радио «Зенит».

Накануне, 1 октября, «Спартак» в выездном матче 10-го тура РПЛ с разгромным счётом уступил в Самаре «Крыльям Советов» (0:4). Подопечные Гильермо Абаскаля в 10 матчах набрали 16 очков и располагаются на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России.