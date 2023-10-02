Экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов рассказал о своих главных ошибках в футбольной карьере.

«Их было несколько. И они все у меня в памяти. Помню, был матч в «Лужниках», когда я выступал за «Торпедо». Играл опорника. И против меня действовали великолепные футболисты Дмитрий Лоськов и Марат Измайлов. Отчетливо помню, жара стояла несусветная. Вынос вратаря соперника, мяч прилетает, я нахожусь один. Но в нескольких метрах от меня стоит соперник. Я думал сначала сыграть головой и вынести обратно. Но в итоге принял мяч на грудь. Но мяч летел сильно. С приемом я не справился и мяч от меня далеко отскочил. Соперник перехватил мяч, разыграл комбинацию, забил гол. В итоге мы проиграли 0:1», - приводит слова бывшего футболиста Sport24.

Напомним, что Зырянов за свою профессиональную карьеру выступал за пермский «Амкар», московское «Динамо» и петербургский «Зенит».