Орлов назвал болезненным ударом поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче 10-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

Встреча состоялась 1 октября в Самаре и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

«Что было в Самаре? Триумф команды Осинькина. Они добили «Спартак», те оказались не готовы. Думаю, многие предполагали, что «Крылья» их обыграют. Удар очень болезненный», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

После 10 туров «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Спартак» с 16-ю баллами располагается на пятой строчке.