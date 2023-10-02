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Умер бывший футболист и президент «Манчестер Сити» Фрэнсис Ли

Легенде клуба было 79 лет.
02 октября 2023 20:24
автор: Денис Владимиров

Бывший нападающий и президент английского «Манчестер Сити» Фрэнсис Ли умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«С глубоким сожалением сообщаем о кончине бывшего футболиста и президента «Манчестер Сити» Фрэнсиса Ли. Все в нашем клубе выражают соболезнования друзьям и близким Фрэнсиса», – говорится в заявлении клуба.

Ли выступал за «Манчестер Сити» с 1967 по 1974 год. Всего в составе команды он провёл 249 матчей, в которых забил 112 мячей. Вместе с клубом он выиграл Кубка Англии, Кубок английской лиги, Кубок обладателей кубков и дважды побеждал в Суперкубке Англии. Ли сыграл 27 матчей за сборную Англии и забил 10 голов. В 2010 году его включили в Зал славы английского футбола.

С 1994 по 1998 год он был владельцем и президентом «Манчестер Сити».

источник: ФК «Манчестер Сити»
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