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Анчелотти рассказал, существует ли у него конфликт с Модричем

Ранее СМИ сообщали о разногласиях между игроком и наставником.
02 октября 2023 20:31
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что у него нет конфликта с полузащитником Лукой Модричем.

«У Модрича нет проблем с нами, у нас нет проблем с ним. Я очень уважаю его, но иногда нужно принимать решения, которые дорого обходятся.
С Модричем все в порядке», — приводит слова итальянского специалиста Relevo.

Напомним, что хорват выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в семи матчах мадридцев, но не отличился результативными действиями.

источник: Relevo
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