Анчелотти рассказал, существует ли у него конфликт с Модричем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что у него нет конфликта с полузащитником Лукой Модричем.

«У Модрича нет проблем с нами, у нас нет проблем с ним. Я очень уважаю его, но иногда нужно принимать решения, которые дорого обходятся.

С Модричем все в порядке», — приводит слова итальянского специалиста Relevo.

Напомним, что хорват выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в семи матчах мадридцев, но не отличился результативными действиями.