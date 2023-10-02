Радимов назвал «Зенит», «Спартак» и «Сочи» разочарованиями 10-го тура РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал три команды, разочаровавшие его в 10-м туре РПЛ.

«Разочаровал «Зенит». Восемь пропущенных за три матча. И во всех трёх турах вели в счёте — это из ряда вон!

«Спартак». Играть в открытый футбол против таких «Крыльев» самоубийственно, ну и так разваливаться невозможно, это просто катастрофа.

«Сочи»! Сняли вы тренера, и что дальше? Спортивный департамент клуба полностью провалился, и дело тут не в Хохлове, а в подборе игроков. Тут никакой тренер не поможет», — написал Радимов в своём Telegram-канале.

В 10-м туре РПЛ «Зенит» в гостях со счётом проиграл «Оренбургу» (1:3), «Спартак» в выездной встрече уступил «Крыльям Советов» (0:4), а «Сочи» в Воронеже оказались слабее местного «Факела» (0:2).