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Стало известно, кто может возглавить «Ромы» после ухода Моуринью

Контракт португальского специалиста с римской командой истечёт в следующем году.
02 октября 2023 20:43
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Ромы» находится в поисках потенциальной замены Жозе Моуринью на должности главного тренера клуба. Об этом сообщает Sportmediaset.

60-летний специалист может покинуть стан «волков» в конце сезона-2023/2024 после того, как истечёт его соглашение с командой.

По информации источника, столичный клуб в таком случае намерен пригласить на пост наставника Антонио Конте, который в настоящий момент находится без работы.

После семи проведённых матчей «Рома» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав восемь очков.

источник: Sport Mediaset
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