Стало известно, кто может возглавить «Ромы» после ухода Моуринью

Руководство «Ромы» находится в поисках потенциальной замены Жозе Моуринью на должности главного тренера клуба. Об этом сообщает Sportmediaset.

60-летний специалист может покинуть стан «волков» в конце сезона-2023/2024 после того, как истечёт его соглашение с командой.

По информации источника, столичный клуб в таком случае намерен пригласить на пост наставника Антонио Конте, который в настоящий момент находится без работы.

После семи проведённых матчей «Рома» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав восемь очков.