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«Аль-Иттихад» Бензема бойкотировал матч в Иране и рискует получить техническое поражение

Причиной стала статуя, размещённая на арене в Тегеране.
02 октября 2023 20:55
автор: Глеб Шевяков

Матч Лиги чемпионов Азиатской федерации футбола между «Сепаханом» и «Аль-Иттихадом» был отменён на фоне политического скандала.

Встреча должна была состояться на стадионе «Азади» в Тегеране, однако гостевая команда отказалась принимать участие в игре из-за того, что на арене размещена статуя генералу-лейтенанту Касему Сулеймани, который погиб в 2020 году.

Представители «тигров» выступили с требованием убрать памятник, а после того, как условие не было выполнено покинули стадион.

Таким образом, «Аль-Иттихаду» в составе которого выступают Луис Фелипе, Н’Голо Канте и Карим Бензема рискует получить техническое поражение со счётом 0:3 в рамках Лиги чемпионов АФК.

источник: «Советский спорт»
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