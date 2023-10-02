«Аль-Иттихад» Бензема бойкотировал матч в Иране и рискует получить техническое поражение

Матч Лиги чемпионов Азиатской федерации футбола между «Сепаханом» и «Аль-Иттихадом» был отменён на фоне политического скандала.

Встреча должна была состояться на стадионе «Азади» в Тегеране, однако гостевая команда отказалась принимать участие в игре из-за того, что на арене размещена статуя генералу-лейтенанту Касему Сулеймани, который погиб в 2020 году.

Представители «тигров» выступили с требованием убрать памятник, а после того, как условие не было выполнено покинули стадион.

Таким образом, «Аль-Иттихаду» в составе которого выступают Луис Фелипе, Н’Голо Канте и Карим Бензема рискует получить техническое поражение со счётом 0:3 в рамках Лиги чемпионов АФК.