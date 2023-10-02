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«Алания» сыграла вничью с «Соколом» и не смогла сместить «Динамо» с первого места в таблице

В Первой лиге сменился лидер.
02 октября 2023 21:01
автор: Денис Владимиров

Саратовский «Сокол» и владикавказская «Алания» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Первой лиги. Встреча состоялась в Саратове и завершилась со счётом 0:0.

«Сокол» продлил серию без побед до четырёх матчей. Команда с 18-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Алания» с 24 баллами находится на второй строчке, уступая лидирующему махачкалинскому «Динамо» только по дополнительным показателям.

В следующем туре «Сокол» 8 октября сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», «Алания» днём позже проведет выездной матч с «Химками».

источник: «Советский спорт»
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