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В ЭСК РФС рассмотрят пять судейских решений Галимова в матче «Ростов» — «Урал»

Встреча футбольных клубов прошла в пятницу, 29 сентября.
02 октября 2023 21:18
автор: Глеб Шевяков

«Урал» и «Ростов» обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС в общей сложности по пяти эпизодам, связанными с судейством во время очного матча 10-го тура РПЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на службу коммуникаций РФС.

Очная встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:2. Роль главного арбитра исполнял Роман Галимов.

Как утверждает источник, екатеринбургская команда выступила с просьбой разобрать судейские решения в эпизодах: с назначенным 11-метровым ударом на 31-й минуте в ворота «шмелей», с не назначенным пенальти в ворота ростовчан на 34-й минуте и не удалением полузащитника Алексея Миронова, а также с красной карточкой хавбеку гостей Андрею Егорычеву на 78-й минуте.

В свою очередь, жёлто-синие попросили разобрать решения арбитра засчитать второй гол соперника на 17-й минуте с отсылкой на возможный офсайд, а также не назначать пенальти в ворота гостевой команды на 23-й минуте.

После десяти сыгранных матчей «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. «Урал» находится на восьмой позиции с 15 очками.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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