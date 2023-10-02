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Радимов назвал Кордобу сильнейшим нападающим в РПЛ

Колумбиец является лидером атаки «Краснодара».
02 октября 2023 21:18
автор: Денис Владимиров

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов назвал колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобу сильнейшим игроком РПЛ в своём амплуа.

По мнению Радимова, футболист кубанского клуба стал одним из лучших игроков в 10-м туре чемпионата России. Кордоба отметился голом и ассистом в выездном матче с казанским «Рубином» (2:0).

«Записал в актив гол+пас. Сильнейший нападающий чемпионата, умеет всё – игра головой, скорость, работа корпусом – у него есть всё, что нужно форварду», – написал Радимов в своём Telegram-канале.

Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Действующее соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Кордоба сыграл 13 матчей в чемпионате и Кубке России и отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

источник: «Советский спорт»
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