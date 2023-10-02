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Агент Помазуна считает своего клиента лучшим вратарем России

Накануне голкипер был вызван в национальную команду.
02 октября 2023 21:56
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» Ильи Помазуна, отреагировал на попадание голкипера в состав сборной России на октябрьский сбор.

«Илья, на мой взгляд, лучший вратарь в России. Он здорово играет ногами, что немаловажно в современном футболе. Еще могу отметить Лантратова и Сафонова. Кто из них хуже или лучше — сложно сказать», — приводит слова Сафонова «СЭ».

Напомним, 12 октября сборная России проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве, а 16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.

источник: «Спорт-Экспресс»
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