Агент Помазуна считает своего клиента лучшим вратарем России

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» Ильи Помазуна, отреагировал на попадание голкипера в состав сборной России на октябрьский сбор.

«Илья, на мой взгляд, лучший вратарь в России. Он здорово играет ногами, что немаловажно в современном футболе. Еще могу отметить Лантратова и Сафонова. Кто из них хуже или лучше — сложно сказать», — приводит слова Сафонова «СЭ».

Напомним, 12 октября сборная России проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве, а 16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.