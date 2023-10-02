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Александр Головин: от работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение

Национальная команда проведет два контрольных матча в октябре.
02 октября 2023 22:14
автор: Александр Бойченко

Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на вызов в сборную России на октябрьские матчи.

«От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команды страны, этим все сказано. В субботу нам предстоит важный матч в чемпионате Франции, поэтому пока все мысли о нем. Но переключиться не составит никакого труда», — сказал Головин Sport24.

Добавим, 12 октября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный поединок против Камеруна в Москве, а 16 октября национальная команда встретится с Кенией в Турции.

источник: Sport24.ru
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