Александр Головин: от работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение

Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на вызов в сборную России на октябрьские матчи.

«От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команды страны, этим все сказано. В субботу нам предстоит важный матч в чемпионате Франции, поэтому пока все мысли о нем. Но переключиться не составит никакого труда», — сказал Головин Sport24.

Добавим, 12 октября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный поединок против Камеруна в Москве, а 16 октября национальная команда встретится с Кенией в Турции.