ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Полузащитник «Реала» Вальверде раскрыл свою главную футбольную мечту

Уругвайский игрок сможет достичь её лишь в составе королевского клуба.
02 октября 2023 22:25
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде признался, что мечтает в будущем получить капитанскую повязку в мадридской команде.

«Мечтаю однажды стать капитаном мадридского «Реала». Это было бы безумным чувством для меня. Сопоставимо с тем, когда я впервые примерил повязку в сборной Уругвая. В «Реале» я всегда стараюсь учиться у Модрича, Карвахаля, Крооса. На данный момент именно они наши капитаны, олицетворение команды. Быть капитаном мадридского «Реала» — моя главная мечта», — приводит слова 25-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Вальверде присоединился к «Реалу» в июле 2016 года. Всего за основную команду «сливочных» он провёл 213 матчей, отметился 19 забитыми мячами и отдал 15 результативных передач. Его контракт с мадридцами действует до конца сезона-2026/2027. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 100 миллионов евро. Полузащитник является двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
Александр Головин: от работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение
Национальная команда проведет два контрольных матча в октябре.
02.10.2023 22:14
Футбол
автор: Александр Бойченко
Агент Помазуна считает своего клиента лучшим вратарем России
Накануне голкипер был вызван в национальную команду.
02.10.2023 21:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Торино» сыграл вничью с «Вероной», Саба Сазонов провёл на поле 27 минут
В первом тайме грузинский игрок получил травму.
02.10.2023 21:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Радимов назвал Кордобу сильнейшим нападающим в РПЛ
Колумбиец является лидером атаки «Краснодара».
02.10.2023 21:18
Футбол
автор: Денис Владимиров
В ЭСК РФС рассмотрят пять судейских решений Галимова в матче «Ростов» — «Урал»
Встреча футбольных клубов прошла в пятницу, 29 сентября.
02.10.2023 21:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Алания» сыграла вничью с «Соколом» и не смогла сместить «Динамо» с первого места в таблице
В Первой лиге сменился лидер.
02.10.2023 21:01
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Аль-Иттихад» Бензема бойкотировал матч в Иране и рискует получить техническое поражение
Причиной стала статуя, размещённая на арене в Тегеране.
02.10.2023 20:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.