Полузащитник «Реала» Вальверде раскрыл свою главную футбольную мечту

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде признался, что мечтает в будущем получить капитанскую повязку в мадридской команде.

«Мечтаю однажды стать капитаном мадридского «Реала». Это было бы безумным чувством для меня. Сопоставимо с тем, когда я впервые примерил повязку в сборной Уругвая. В «Реале» я всегда стараюсь учиться у Модрича, Карвахаля, Крооса. На данный момент именно они наши капитаны, олицетворение команды. Быть капитаном мадридского «Реала» — моя главная мечта», — приводит слова 25-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Вальверде присоединился к «Реалу» в июле 2016 года. Всего за основную команду «сливочных» он провёл 213 матчей, отметился 19 забитыми мячами и отдал 15 результативных передач. Его контракт с мадридцами действует до конца сезона-2026/2027. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 100 миллионов евро. Полузащитник является двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.