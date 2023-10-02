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Орлов считает, что Абаскалю необходимо дать время до зимы: может, еще вырулит

Ранее красно-белые разгромно уступили самарским «Крыльям Советов» (0:4).
02 октября 2023 23:06
автор: Александр Бойченко

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что руководство «Спартака» не должно увольнять Гильермо Абаскаля до зимнего перерыва.

«Конечно, сейчас не надо увольнять. Дайте ему хотя бы до зимы доработать – может, еще вырулит. У него же хороший набор молодых игроков. Но в обороне проблемы, Дуарте не впечатляет. Это тренерские проблемы», – сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

После десяти туров «Спартак» идет на седьмом месте с 16 очками. В следующем туре чемпионата красно-белые примут ЦСКА в столичном дерби. Матч пройдет 8 октября и начнется в 19:00 мск.

источник: Радио «Зенит»
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