Орлов считает, что Абаскалю необходимо дать время до зимы: может, еще вырулит

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что руководство «Спартака» не должно увольнять Гильермо Абаскаля до зимнего перерыва.

«Конечно, сейчас не надо увольнять. Дайте ему хотя бы до зимы доработать – может, еще вырулит. У него же хороший набор молодых игроков. Но в обороне проблемы, Дуарте не впечатляет. Это тренерские проблемы», – сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

После десяти туров «Спартак» идет на седьмом месте с 16 очками. В следующем туре чемпионата красно-белые примут ЦСКА в столичном дерби. Матч пройдет 8 октября и начнется в 19:00 мск.