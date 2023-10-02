В РФС хотят видеть битву взглядов между тренерами и игроками перед матчами Кубка России

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил, что хотел бы видеть битву взглядов перед матчами Кубка России.

«Хочется видеть face-to-face перед матчами со стороны тренеров и футболистов, как в единоборствах. В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность. Хочется, чтобы всероссийский день футбола погружал всю страну в атмосферу большого события, чтобы мы уходили в рейтинги чемпионата мира», — цитирует Терешина «Матч ТВ».

Процедура битвы взглядов используется в различных видах единоборств.