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В РФС хотят видеть битву взглядов между тренерами и игроками перед матчами Кубка России

В организации хотят перенять фишку из ММА и бокса.
В РФС хотят видеть битву взглядов между тренерами и игроками перед матчами Кубка России
02 октября 2023 23:30
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК "Спартак"

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил, что хотел бы видеть битву взглядов перед матчами Кубка России.

«Хочется видеть face-to-face перед матчами со стороны тренеров и футболистов, как в единоборствах. В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность. Хочется, чтобы всероссийский день футбола погружал всю страну в атмосферу большого события, чтобы мы уходили в рейтинги чемпионата мира», — цитирует Терешина «Матч ТВ».

Процедура битвы взглядов используется в различных видах единоборств.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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