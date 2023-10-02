«Фиорентина» на своём поле разгромила «Кальяри» в 7-м туре Серии А

Футболисты «Фиорентины» дома нанесли поражение «Кальяри» в матче 7-го тура чемпионата Италии.

Очная встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

За «фиалок» забитым мячом на третьей минуте отметился нападающий Николас Гонсалес. На 21-й минуте защитник гостей Альберто Доссена отправил мяч в собственные ворота. В компенсированное время ко второму тайму форвард «фиолетовых» М'Бала Нзола забил третий гол своей команды и установил окончательный счёт на табло.

Таким образом, «Фиорентина» набирает 14 очков и поднимается на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» после семи сыгранных матчей находится на последней, 20-й позиции, имея в своём активе два очка.

Серия А.

7-й тур.

«Фиорентина» – «Кальяри» – 3:0 (2:0)

Голы: Гонсалес, 3. Доссена, 21 (автогол). Нзола, 90+4.