Дебютный гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Фулхэм» в гостях

В понедельник, 2 октября, на стадионе «Крэйвен Коттедж» прошел матч 7-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Челси». Победу одержали гости со счетом 2:0.

В составе «синих» отличились Михаил Мудрик (18-я минута) и Армандо Броя (19).

Отметим, что украинец Мудрик забил свой первый гол за «Челси». Для этого ему потребовалось 24 матча.

Таким образом, «Челси» поднялся на 11-е место с восемью баллами, в активе «Фулхэма» 13-я строчка и восемь очков в запасе.

В следующем матче «аристократы» сыграют в гостях с «Бернли», а «Фулхэм» примет «Шеффилд Юнайтед». Обе игры состоятся 7 октября.

Чемпионат Англии, АПЛ

7-й тур

«Фулхэм» – «Челси» 0:2

Голы: Мудрик 18, Броя 19