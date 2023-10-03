«Мы вписали своё имя в историю «Оренбурга». Оганесян — о победе над «Зенитом»

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян поделился эмоциями от победы команды над «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ.

Напомним, что встреча завершилась поражение клуба из Санкт-Петербурга со счётом 1:3.

«Можно сказать, что сенсация. Это исторический момент, потому что ранее «Оренбург» не обыгрывал «Зенит». В этот раз получилось. Мы вписали своё имя в историю клуба», — цитирует Оганесяна «Чемпионат».

Отметим, что «Оренбург» с 11 очками располагается на 11-й позиции. «Зенит» находится на четвертом месте, имея в своём активе 17 очков.