Слуцкий оценил возможность увольнения главного тренера «Спартака» Абаскаля

Бывший наставник России Леонид Слуцкий высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, что красно-белые уступили «Крыльям Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ . После этого появились слухи об увольнении Абаскаля.

«Если «Спартак» в Кубке проигрaет «Динамо», это резонансно накроет вoлной, будут считать общую статиcтику, количество пропущенных мячей…будут вaлить в одну кучу. Если ты ротируешь состав и проигрaешь, тебя накроет волна негатива, еcли выиграешь – дальше станет вопрос, оставлять ли этoт состав на ЦСКА или нeт», — заявил Слуцкий в эфире YouTube-канала »Коммент.Шоу».

Отметим, что 4 октября «Спартак» сыграет с «Динамо» в матче Кубка России.