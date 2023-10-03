Арбитр Лаос заявил, что Месси извинился перед ним после матча Нидерланды — Аргентина на ЧМ

Испанский арбитр Матеу Лаос заявил, что аргентинский форвард Лионель Месси попросил у него прощение после скандального матча в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Нидерланды — Аргентина.

Напомним, основное время матча завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы со счётом 4:3.

«Лео Месси позвонил мне и извинился за резкие слова, которые он сказал мне до и после матча с Нидерландами на чемпионате мира», — цитирует Лаоса издание CentreGoals.

Напомним, в этой игре испанский арбитр принимал неоднозначные решения, за что был раскритикован как футболистами, так и болельщиками обеих сторон. Лаос показал 15 предупреждений, что является рекордом мировых первенств.