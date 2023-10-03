Формула проведения чемпионат РПЛ может претерпеть изменения

Формат проведения чемпионата России по футболу может измениться.

Как сообщает «РБ-Спорт», на минувшей неделе состоялось два заседания. На первом присутствовали вещатели, руководство РПЛ и члены инициативной группы.

Во втором общались представители клубов.

Отмечается, что в формате возможно появление четырех нововведений. Рассматривается перспектива сокращения групповой стадии Кубка России. Распределение туров чемпионата РПЛ планируют разделить поровну: проведение ровно 15 туров до зимнего перерыва и 15 — после.

Возможно появление статуса «Зимнего чемпиона». Также рассматривается вариант проведения Суперкубка России зимой.

Также может появиться новый турнир - Кубок РПЛ..