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Формула проведения чемпионат РПЛ может претерпеть изменения

ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.
03 октября 2023 10:32
автор: Александр Поволоцкий

Формат проведения чемпионата России по футболу может измениться.

Как сообщает «РБ-Спорт», на минувшей неделе состоялось два заседания. На первом присутствовали вещатели, руководство РПЛ и члены инициативной группы.

Во втором общались представители клубов.

Отмечается, что в формате возможно появление четырех нововведений. Рассматривается перспектива сокращения групповой стадии Кубка России. Распределение туров чемпионата РПЛ планируют разделить поровну: проведение ровно 15 туров до зимнего перерыва и 15 — после.

Возможно появление статуса «Зимнего чемпиона». Также рассматривается вариант проведения Суперкубка России зимой.

Также может появиться новый турнир - Кубок РПЛ..

источник: «РБ-Спорт»
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