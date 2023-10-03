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УЕФА определит процедуру допуска сборных России U17, руководствуясь конвенцией ООН

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций подчеркнул важность защиты интересов детей и их участия в спорте.
03 октября 2023 10:56
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 3 октября, издание ТАСС сообщило о том, что УЕФА найдет способ допустить сборные России среди игроков в возрасте до 17 лет к своим турнирам, руководствуясь принципами и нормами, установленными конвенцией Организации Объединенных Наций.

Инициатива по этому вопросу была объявлена первым вице-президентом УЕФА Карлом-Эриком Нильссоном, который также занимает должность председателя Шведского союза спортивных организаций.

Он подчеркнул, что в УЕФА стремятся предотвратить ситуации, в которых дети страдают из-за решений, принимаемых взрослыми. Также Нильссон поддержал решение УЕФА сохранить свою позицию относительно отстранения взрослых команд.

Ранее, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА принял решение о допуске сборных России, в составе которых игроки не достигли 17-летнего возраста, к своим соревнованиям. При этом все матчи российских команд должны проводиться без использования национальных символов - флага, гимна, игровой формы, и не на территории Российской Федерации.

источник: ТАСС
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