УЕФА определит процедуру допуска сборных России U17, руководствуясь конвенцией ООН

Сегодня, 3 октября, издание ТАСС сообщило о том, что УЕФА найдет способ допустить сборные России среди игроков в возрасте до 17 лет к своим турнирам, руководствуясь принципами и нормами, установленными конвенцией Организации Объединенных Наций.

Инициатива по этому вопросу была объявлена первым вице-президентом УЕФА Карлом-Эриком Нильссоном, который также занимает должность председателя Шведского союза спортивных организаций.

Он подчеркнул, что в УЕФА стремятся предотвратить ситуации, в которых дети страдают из-за решений, принимаемых взрослыми. Также Нильссон поддержал решение УЕФА сохранить свою позицию относительно отстранения взрослых команд.

Ранее, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА принял решение о допуске сборных России, в составе которых игроки не достигли 17-летнего возраста, к своим соревнованиям. При этом все матчи российских команд должны проводиться без использования национальных символов - флага, гимна, игровой формы, и не на территории Российской Федерации.