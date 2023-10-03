Пименов подверг критике игроков «Спартака» Мозеса и Бонгонда

Бывший нападающий России Руслан Пименов высказался о ситуации в «Спартаке».

Экс-форвард «Локомотива» раскритиковал полузащитников Виктора Мозеса и Тео Бонгонда за слабую игру в обороне.

«Есть ребята, которые готовы выкладываться на поле, может быть, в каких‑то качествах они слабее. Например, Мозес в интеллектуальной игре посерьёзнее выглядит, но в плане физики он не отрабатывает вообще, как и Бонгонда. В атаке он хорош, вопросов нет, но назад же надо бежать», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

После десяти проведённых матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков.