Фрэнк Лэмпард: не удивлён трудностями, с которыми столкнулся «Челси»

Экс-тренер и игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал текущее состояние лондонского клуба.

«Я не удивлён некоторыми их трудностями, поскольку сам переживал их на собственном опыте в конце минувшего сезона. Я пришёл в клуб, где за восемь месяцев были показаны результаты, которых вы не ожидаете от «Челси». Думаю, руководство хочет повлиять на ситуацию. Уже произошли огромные изменения, но в футболе нет волшебной палочки, а АПЛ — самый неумолимый чемпионат. Я ожидал большего в плане очков, но никогда не думал, что это будет мгновенное преображение», — цитирует Лэмпарда издание Goal.com.

По итогам 7-ми туров АПЛ «Челси» занимает 11-е место, набрав восемь очков. В минувшем туре «синим» удалось одержать гостевую победу над «Фулхэмом» со счётом 2:0. Автором одного из забитых голов стал украинец Михаил Мудрик, для которого это взятие ворот стало дебютным за «Челси».