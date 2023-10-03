«Я посылал ему сердечки». Зырянов рассказал об общении с бывшими легионерами «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Константин Зырянов, на текущий момент возглавляющий новороссийский «Черноморец», рассказал, что до сих пор общается с корейским экс-легионером сине-бело-голубых Ким Дон Джином.

Кореец играл за санкт-петербургский клуб с 2006 по 2010 год, а сейчас является управляющим директором в гонконгском «Китчи».

«Я ведь жил в номере с Ким Дон Джином. До сих пор переписываемся. Правда, сейчас реже, потому что уже давно не заходил в свои соцсети. А так поздравлял его с победами. Он мне писал: «Костя, привет, хау а ю?» Я ему посылал сердечки и отвечал: «Нормально, Ким Дон Джин, как у тебя?» — рассказал Зырянов в интервью Sport24.

Напомним, Константин Зырянов выступал за «Зенит» с 2007 по 2014 год. Трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.