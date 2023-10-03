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Златан Ибрагимович: я бы уничтожил Бонда, но мои услуги очень дорого стоят

Очередное высказывание от легендарного шведа.
03 октября 2023 11:30
автор: Виталий Овсянников

Лучший футболист в истории шведского футбола Златан Ибрагимович заявил, что без проблем разобрался бы с кинематографическим персонажем Джеймсом Бондом.

«Я бы уничтожил Бонда, но мои услуги очень дорого стоят, я не работаю бесплатно», — цитирует Ибрагимовича издание Sport Face.

Напомним, что Ибрагимович объявил о завершении карьеры 5 июня 2023 года. В сезоне-2022/23 в составе «Милана» он сыграл четыре матча и отличился одним забитым мячом. Ранее за свою карьеру он выступал за «Мальме» «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

источник: Sport Face
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