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Кварацхелия назвал фаворита на награду «Золотой мяч» в 2023 году

Церемония вручения награды состоится 30 октября в театре Шатле в Париже.
03 октября 2023 11:41
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия назвал имя игрока, который является фаворитом на приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч» по итогам 2023 года.

Отметим, что 22-летний грузинский хабек также вошёл в список из 30 претендентов на эту награду.

«Будучи родом из такой маленькой страны, мне было трудно представить все это. Я думаю, что если вкладываешь во что-то душу, то тебе восполнится. Я мечтаю выиграть его когда-нибудь, как мечтают и все остальные. Думаю, что выиграет Месси», - цитирует Кварацхелию AS.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». В декабре прошлого года аргентинец стал чемпионом мира.

источник: AS
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