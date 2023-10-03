Кварацхелия назвал фаворита на награду «Золотой мяч» в 2023 году

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия назвал имя игрока, который является фаворитом на приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч» по итогам 2023 года.

Отметим, что 22-летний грузинский хабек также вошёл в список из 30 претендентов на эту награду.

«Будучи родом из такой маленькой страны, мне было трудно представить все это. Я думаю, что если вкладываешь во что-то душу, то тебе восполнится. Я мечтаю выиграть его когда-нибудь, как мечтают и все остальные. Думаю, что выиграет Месси», - цитирует Кварацхелию AS.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». В декабре прошлого года аргентинец стал чемпионом мира.