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«Не смотрю за другими командами». Хавбек «Динамо» Фомин — о кризисе в «Спартаке»

Московское дерби состоится 4 октября.
03 октября 2023 12:16
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Даниил Фомин, выступающий за «Динамо» на позиции полузащитника, заявил, что не следит за кризисом в «Спартаке» перед очной встречей московских команд в Кубке России.

«Если честно, мало смотрю за другими командами. Это домашний матч, мы у них уже два раза не смогли выиграть за короткий отрезок времени. Конечно, хочется победить в этом дерби. В первую очередь надо отталкиваться от своей ситуации в команде. Игра у нас хорошая», — цитирует Фомина телеканал «Матч ТВ».

Встреча между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 5‑го тура группового этапа Кубка России состоится 4 октября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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