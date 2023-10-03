ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Экс-комиссар полиции Испании заявил, что глава «Реала» начал подкупать судей раньше, чем «Барселона»

Ранее суд обвинил каталонцев во взяточничестве по «делу Негрейры».
03 октября 2023 12:34
автор: Виталий Овсянников

Экс-комиссар испанской полиции Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что президент мадридского «Реала» Флорентино Переса подкупал судей.

«Флорентино Перес подкупал судей ещё до того, как это начала делать «Барселона». Тот, кто осмелился осудить Флорентино, оказался бы самоубийцей. Нет ничего, что бы могло привлечь Переса к ответственности», — цитирует Вильярехо издание Mundo Deportivo.

Ранее суд обвинил «Барселону» во взяточничестве по «делу Негрейры». Отмечается, что во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты сине-гранатовых — Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

Напомним, в феврале в СМИ начала поступать информация, что Негрейра шантажирует «Барселону» разоблачением. Затем стало известно, что каталонцы переводили крупные суммы денег на счёт Негрейры в период с 2016 по 2018 год. За это время сине-гранатовые заплатили функционеру € 1,4 млн.

источник: El Mundo Deportivo
«Не смотрю за другими командами». Хавбек «Динамо» Фомин — о кризисе в «Спартаке»
Московское дерби состоится 4 октября.
03.10.2023 12:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Байер» продлил контракт с защитником Фримпонгом
Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.
03.10.2023 12:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кварацхелия назвал фаворита на награду «Золотой мяч» в 2023 году
Церемония вручения награды состоится 30 октября в театре Шатле в Париже.
03.10.2023 11:41
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Златан Ибрагимович: я бы уничтожил Бонда, но мои услуги очень дорого стоят
Очередное высказывание от легендарного шведа.
03.10.2023 11:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Я посылал ему сердечки». Зырянов рассказал об общении с бывшими легионерами «Зенита»
На текущий момент он является главным тренером новороссийского «Черноморца».
03.10.2023 11:21
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Фрэнк Лэмпард: не удивлён трудностями, с которыми столкнулся «Челси»
Англичанин выступал за лондонцев с 2001 по 2014 год.
03.10.2023 11:14
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Пименов подверг критике игроков «Спартака» Мозеса и Бонгонда
В следующем туре красно-белые сыграют с ЦСКА.
03.10.2023 11:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.