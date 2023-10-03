Экс-комиссар полиции Испании заявил, что глава «Реала» начал подкупать судей раньше, чем «Барселона»

Экс-комиссар испанской полиции Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что президент мадридского «Реала» Флорентино Переса подкупал судей.

«Флорентино Перес подкупал судей ещё до того, как это начала делать «Барселона». Тот, кто осмелился осудить Флорентино, оказался бы самоубийцей. Нет ничего, что бы могло привлечь Переса к ответственности», — цитирует Вильярехо издание Mundo Deportivo.

Ранее суд обвинил «Барселону» во взяточничестве по «делу Негрейры». Отмечается, что во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты сине-гранатовых — Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

Напомним, в феврале в СМИ начала поступать информация, что Негрейра шантажирует «Барселону» разоблачением. Затем стало известно, что каталонцы переводили крупные суммы денег на счёт Негрейры в период с 2016 по 2018 год. За это время сине-гранатовые заплатили функционеру € 1,4 млн.