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В Госдуме РФ прокомментировали извинения вице-президента УЕФА за допуск России U17

С февраля прошлого года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.
В Госдуме РФ прокомментировали извинения вице-президента УЕФА за допуск России U17
03 октября 2023 13:26
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова первого вице-президента УЕФА Карла-Эрика Нильссона, который извинился за предложение допустить Россию U17 до международных турниров.

«Вот он, хваленый свободный спортивный мир, где якобы каждый может говорить все, что хочет, и голосовать, как хочет. Не работает эта система! Швед, член исполкома проголосовал за допуск, потом поднялся скандал, его начала гнобить шведская федерация и общественность. В результате он начинает извиняться. С какой стати его вообще трогают? Он высказал свою позицию, но под давлением начал извиняться. Никакого свободного мира у них нет», — заявил Свищев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах. Окончательное решение пока не принято.

Позже ряд сборных заявили об отказе выступать в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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