Ольга Смородская: «Локомотив» выглядит получше, но «Ростов» будет биться

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча железнодорожников с «Ростовом» в рамках Кубка России.

Игра в Москве начнётся в 17:15.

«Обе команды в кризисе. «Локомотив» сейчас выглядит получше, начал выбираться из кризиса. Но «Ростов» — не промах, будет биться. Думаю, что будет ничья. Да, у «Ростова» есть проблема — трансферная кампания очень слабая. Кризис в «Ростове» есть. Всё это зависит от руководствах», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Отметим,что «Локомотив» занимает второе место в группе B, «Ростов» идёт первым.