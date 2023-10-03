У защитника «Спартака» Хлусевича диагностирована травма боковой связки колена

Сегодня, 3 октября, глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник московского клуба Даниил Хлусевич получил травму боковой связки колена.

«У Даниила Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Точный срок возвращения на поле будет понятен в ходе восстановления. Также продолжается комплекс мероприятий по лечению Руслана Литвинова, у которого наблюдаются воспалительные изменения приводящих мышц», — цитирует Зеленова издание «Чемпионат».

Таким образом, оба футболиста пропустят матч группового этапа Кубка России против московского «Динамо», который состоится 4 октября.

Напомним, Хлусевич был травмирован в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4). Защитник был отправлен на скамейку запасных на 82-й минуте матча.