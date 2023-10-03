В «Ахмате» оценили работу Ромащенко и назвали задачу клуба на текущий сезон

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев оценил работу главного тренера Мирослава Ромащенко.

«Мы считаем, что где-то очки недобрали, как, например, в матче с «Балтикой». Но в целом хорошо, мы довольны качеством игры, но могли набрать больше очков. Руководство не снимала перед Ромащенко и его коллегами задачу, она осталась такой же — выступить не хуже, чем в прошлом сезоне», — приводит слова функционера Metaratings.ru.

Стоит отметить, что после 10 туров в чемпионате России «Ахмат» располагается на 10-й позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 12 очков. В следующем туре грозненцы примут дома «Рубин». Встреча состоится 8 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.