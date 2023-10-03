УЕФА опроверг информацию о создании нового еврокубкового турнира с тремя дивизионами

Сегодня, 3 октября, УЕФА опроверг информацию СМИ о возможном введении нового формата проведения европейских клубных турниров.

Ранее испанская пресса сообщала о том, что в Союзе обсуждают внедрение трёх клубных дивизионов – Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Между командами в трёх дивизионах будет борьба за повышение и понижение в классе. При этом Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций должны быть упразднены.

«УЕФА не работает над каким-либо новым проектом такого рода. Противодействие УЕФА любому типу так называемой Суперлиги хорошо задокументировано, и слухи о чем-то другому совершенно беспочвенны. Мы с нетерпением ожидаем введения нового формата клубных соревнований с 2024 года», — заявили в УЕФА изданию Calcio e Finanza.

Напомним, с 2008 года УЕФА проводил лишь два турнира: Лигу чемпионов и Лигу Европы. С сезона-2021/2022 был запущен проект Лиги конференций. С сезона-2024/25 клубные турниры Европы будут проходить в новом формате. 36 команд будут участвовать в основном этапе Лиги чемпионов в единой лиге.