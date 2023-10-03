Валентин Иванов стал новым начальником департамента судейства Футбольной ассоциации Катара

Известный российский арбитр Валентин Иванов назначен новым начальником департамента судейства Футбольной ассоциации Катара.

Об этом сообщает Raya.

Иванов сменил на данной должности Наджи Джуайни из Туниса. Африканец покинул пост с связи с уходом на пенсию.

Отметим, что официально Иванов завершил карьеру футбольного судьи в 2007 году. Он работал на матчах чемпионата России с 1992 года.

В послужном списке Иванова значатся: чемпионат Европы-2004, чемпионат мира-2006 и полуфинал Лиги чемпионов-2002/2003.