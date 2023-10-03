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Спортивный врач считает, что Хлусевич восстановится от травмы через 2-3 месяца

Мнение Александра Костюченкова.
03 октября 2023 15:21
автор: Виталий Овсянников

Спортивный врач Александр Костюченков рассказал, сколько будет восстанавливаться защитник «Спартака» Даниил Хлусевич после травмы, полученной в матче с «Крыльями Советов».

«От такой травмы Хлусевич будет восстанавливаться от двух до трех месяцев. Из-за такой травмы происходит минимальные сокращения, кровоснабжение. Тяжелое повреждение. Хлусевич — хороший футболист, но вот такая серьезная травма», — цитирует Костюченко издание «РБ Спорт».

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник московского клуба Даниил Хлусевич получил травму боковой связки колена.

В текущем сезоне игрок красно-белых сыграл 11 матчей за московский клуб, забил два мяча и отдал один ассист.

источник: «РБ-Спорт»
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