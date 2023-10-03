Глушаков пожелал Горлову вывести «Торпедо» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» из Костромы Денис Глушаков пожелал удачи Артему Горлову на посту исполняющего обязанности главного тренера «Торпедо». Глушаков и Горлов пересекались в «Пари НН».

«Думаю, что у Артема Сергеевича получится в «Торпедо». Могу только искренне пожелать удачи и успехов, чтобы вывел «Торпедо» в премьер-лигу. Клуб с таким именем, как «Торпедо», должен быть в РПЛ», — приводит слова футболиста «СЭ».

Сегодня, 3 октября, московский клуб объявил об отставке Жозепа Клотета, который возглавлял команду с марта 2023 года. «Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги с 17 очками в 12 матчах.