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Билялетдинов объяснил, почему Пиняеву не следует переходить в «Зенит»

18-летний игрок выступает за «Локомотив» с января 2023 года.
03 октября 2023 15:49
автор: Виталий Овсянников

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что форварду «Локомотива» Сергею Пиняеву не следует менять клубную прописку и переходить в «Зенит».

«Стоит ли Пиняеву, если поступит щедрое предложение, переходить в «Зенит»? Нет, ни в коем случае. Во-первых, потому что болею за «Локомотив». Во-вторых, Пиняев — это футболист, который должен дорасти до топового уровня нашего чемпионата. И я желаю Сергею разнообразить свою игру, потому что все привыкнут к его действиям. А в «Зените» футболисты всегда должны давать результат. Посмотрите на Зелимхана Бакаева. Отличный футболист по всем параметрам, но его многие так же раскусили», — цитирует Билялетдинова RT.

18-летний Пиняев играет за железнодорожников с января 2023 года. Ранее он выступал за самарские «Крылья Советов». В текущем сезоне форвард сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и оформил три ассиста. В мае сообщалось, что «Зенит» хочет желает купить Пиняева у «Локомотива», но сделка так и не состоялась.

источник: «RT на русском»
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