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Гайич рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка: мат запомнился в первую очередь

Футболист выступает в РФ с 202 года.
03 октября 2023 16:27
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка.

«Я уже хорошо общаюсь. Я уже знаю любые слова на русском. Матерные? Конечно, они мне запомнились в первую очередь. Какие конкретно, не скажу, ха-ха! — приводит слова сербского хавбека Sport24.

Футболист перебрался в стан армейцев из «Црвены Звезды» в июле 2022 года на правах свободного агента. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025-го с опцией продления на один сезон. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Гайича составляет 4 миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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