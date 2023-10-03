Гайич рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка: мат запомнился в первую очередь

Полузащитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка.

«Я уже хорошо общаюсь. Я уже знаю любые слова на русском. Матерные? Конечно, они мне запомнились в первую очередь. Какие конкретно, не скажу, ха-ха! — приводит слова сербского хавбека Sport24.

Футболист перебрался в стан армейцев из «Црвены Звезды» в июле 2022 года на правах свободного агента. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025-го с опцией продления на один сезон. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Гайича составляет 4 миллиона евро.