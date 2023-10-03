Сулейманов и Ионов выйдут в стартовых составах «Локомотива» и «Ростова» на матч Кубка России

«Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы команд на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры 17:15 мск.

«Локомотив»: Гильерме, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Самошников, Баринов, Марадишвили, Миранчук, Сулейманов.

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Прохин, Кирш, Семенчук, Игнатов, Акбашев, Ионов, Тугарев, Комаров, Щетинин.

После четырёх туров «Локомотив» располагается на втором месте в таблице группы В Пути РПЛ Кубка России, набрав семь очков. «Ростов» с восьмью баллами располагается на первой строчке.