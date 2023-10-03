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Гаджиев считает невозможными турниры с участием российских футболистов

Некоторые страны намерены бойкотировать турниры с участием россиян.
03 октября 2023 16:30
автор: Александр Кожевников

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о том, что некоторые страны отказываются играть с российскими молодежными сборными в международных турнирах.

«Изначально так и просматривалось, что в ответ на решение УЕФА многие страны выступят против допуска россиян. Кто сейчас объявил бойкоты? Англия, Польша, Швеция, Норвегия — все ожидаемо, это было понятно с самого начала. Если УЕФА будет настаивать на своем, то как проводить эти соревнования? В какую группу надо поместить Россию, чтобы она не играла с теми, кто против россиян?» — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Напомним, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах. Окончательное решение пока не принято.

В дальнейшем федерации футбола Англии, Украины, Швеции, Норвегии и еще пяти стран заявили, что их сборные отказываются выходить на поле против представителей России.

источник: «Газета.Ru»
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