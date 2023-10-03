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«Зенит» и «Балтика» назвали стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России

Игра пройдёт сегодня, 3 октября, и начнётся в 17:15 по московскому времени.
03 октября 2023 16:35
автор: Глеб Шевяков

Тренерские штабы «Зенита» и «Балтики» огласили стартовые составы команд на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча пройдёт во вторник, 3 октября, «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 17:15 по московскому времени.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Родригао, Роберт, Вендел, Коваленко, Ду Кейрос, Мантуан, Изидор, Сергеев.

«Балтика»: Бориско, Маляров, Гассама, Кузьмин, Гузина, Казаев, Сото, Бистрович, Мусаев, Пуцко, Радмановац.

В настоящее время «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице группы С, набрав восемь очков после четырёх игр. «Балтика» располагается на первой строчке, имея в своём активе девять очков.

источник: «Советский спорт»
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