Гол и передача Бикфалви помогли «Уралу» обыграть «Рубин» в матче Кубка России

«Урал» на своём поле оказался сильнее «Рубина» в матче пятого тура группового этапа Кубка России. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу екатеринбургского клуба.

В составе победителей отличились Андрей Егорычев (40-я минута) и Эрик Бикфалви (56), в активе которого также результативная передача.

Таким образом, команда Виктора Гончаренко с восемью очками поднялась на первую позицию турнирной таблицы группы B. Подопечные Рашида Рахимова находятся на четвертой строчке, имея четыре очка.

В следующем туре «Урал» отправится в гости к «Ростову» (2 ноября), а «Рубин» сыграет на выезде с «Локомотивом» (1 ноября).