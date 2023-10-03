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Определились четыре соперника молодёжной сборной России в Бразилии

Встречи с местными клубами пройдут в период с 12 по 16 октября.
Определились четыре соперника молодёжной сборной России в Бразилии
03 октября 2023 17:22
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РФС

Стали известен состав молодёжной сборной России до 21 года, который отправится на тренировочный сбор в Бразилию. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Также представлены соперники подопечных Ивана Шабанова в Сан-Паулу. Российские футболисты в рамках товарищеских матчей сыграют против «СКА Бразил» (12 октября), «Палмейраса» U20 (13), «Сантоса» U20 (14) и «Ред Булл Брагантино» U20 (16).

На предстоящий октябрьский сбор были вызваны 27 игроков:

Вратари: Богдан Москвичёв («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Дёгтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники: Ярослав Крашевский («Енисей» Красноярск), Матвей Лукин, Рядно Михаил (оба – ЦСКА Москва), Илья Кирш («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Максим Шнапцев («Пари НН» Нижний Новгород), Илья Рожков («Рубин» Казань), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Егор Погостнов («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба – ЦСКА Москва), Иван Пяткин («Ротор» Волгоград), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура (оба – «Краснодар»), Иван Иванов («Чертаново» Москва), Илья Родионов («Зенит» Санкт-Петербург), Никита Салтыков («Крылья Советов» Самара), Иван Зазвонкин («Динамо» Москва)

Нападающий: Александр Чупаёв («Динамо» Москва), Кирилл Никишин («Локомотив» Москва), Александр Кокшаров («Краснодар»).

С февраля прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой.

источник: РФС
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