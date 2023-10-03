«Урал» открыл продажу футболок «Нет Слов» с лицом Гончаренко

Пресс-служба «Урала» у себя в соцсетях анонсировала продажу футболок с надписью «Нет Слов» и лицом главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Ищите сегодня в точках продаж на «Екатеринбург Арене», - написала пресс-служба команды в социальных сетях.

Напомним, Гончаренко не сказал ни слова во флэш-интервью после матча десятого тура РПЛ с «Ростовом».

Специалист промолчал в ответ на все три вопроса от корреспондента «Матч Премьер».

После десяти матчей «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав десять очков. «Урал» с 15-ю баллами располагается на седьмой строчке.