Юрий Нагорных: Черчесов будет желанным гостем на любом стадионе страны

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о присутствии бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова на матче 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Оренбург».

«Что делал Черчесов на мачте с «Оренбургом»? Смотрел футбол. Как его пустили? А почему не должны? Мне кажется, он будет желанным гостем на любом стадионе страны», - приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Станислава Черчесова был «Ференцварош», который российский специалист покинул летом 2023 года.