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Юрий Нагорных: Черчесов будет желанным гостем на любом стадионе страны

Специалист посетил матч 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Оренбург».
03 октября 2023 17:35
автор: Александр Кожевников

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о присутствии бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова на матче 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Оренбург».

«Что делал Черчесов на мачте с «Оренбургом»? Смотрел футбол. Как его пустили? А почему не должны? Мне кажется, он будет желанным гостем на любом стадионе страны», - приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Станислава Черчесова был «Ференцварош», который российский специалист покинул летом 2023 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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