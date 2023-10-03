Хвича Кварацхелия рассказал, каких целей мечтает добиться в футболе

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия признался, каких двух вещей в футбольной сфере мечтает достичь.

«У меня есть две мечты: поднять над головой трофей Лиги чемпионов и сыграть на чемпионате Европы или чемпионате мира с Грузией», – приводит слова 22-летнего футболиста AS.

Кварацхелия перешёл в «Наполи» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне Серия А он был признан лучшим игроком чемпионата Италии. В составе сборной Грузии он сыграл 24 матча, в которых отметился десятью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.