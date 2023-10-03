В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Зенит» на своём поле принимает «Балтику».

На 18-й минуте встречи сине-бело-голубые вышли вперёд после того, как гол забил нападающий Иван Сергеев с передачи защитника Страхиньи Эраковича.

Таким образом, счёт на табло стал 1:0 в пользу Сергея Семака.

В настоящее время «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице группы С, набрав восемь очков после четырёх игр. «Балтика» располагается на первой строчке, имея в своём активе девять очков.